許多人因工作生活步調緊湊，能擠出時間運動已不容易，更難落實運動前熱身。醫師劉中平表示，研究發現，熱身可以提高身體溫度、增加心臟本身的血流供應，有助保護心臟。此外，心臟患者如果有做正確的熱身可以顯著降低運動中的心絞痛、減少呼吸急促以及延長運動時間。

宇平診所院長劉中平在其臉書「劉中平醫師的心臟科筆記」表示，他小時熱愛打籃球，只能運動下課10分鐘時間，衝去籃球場玩一下，滿身都是汗，不知也不感覺到熱身的重要性，而後念了醫學系後得知運動很重要，但也未落實，直到超過40歲後，才發現熱身重要性，若未先熱身，剛開始運動時，會覺得提不起勁，甚至上氣不接下氣。

他表示，研究發現，熱身可以提高體溫，進而讓心臟及骨骼肌肉加溫，同時讓週邊血管擴張、提高肌肉的血流量和氧氣供應，且熱身可以讓心臟的冠狀動脈擴張，增加心臟本身的血流供應，同時週邊血管擴張可以讓心臟輸出血流的阻力減少，讓左心室壓力降低。他今（7）日受訪時表示，上述顯示，熱身可以保護並增強心臟功能。

他並表示，熱身可以鬆弛關節和肌肉、避免缺氧反應，以減少肌肉酸痛和受傷的風險。心臟病患者若有做正確的熱身，可以顯著降低運動中的心絞痛、減少呼吸急促的機率，並延長運動時間。

劉中平表示，一般建議心臟病患者的熱身運動要掌握4原則：

1. 持續5~10分鐘，越激烈的運動就需要越長時間的熱身。

2. 用較慢的速度進行後續的正式運動（例如打算慢跑，就用走路來熱身）。

3. 盡量活動到全身各處。

4. 熱身和之後的正式運動，間隔不要超過15分鐘。