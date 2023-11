英國獨立樂團「夜間咖啡館(The Night Café)」26歲的主唱兼吉他手肖恩馬丁(Sean Martin)驚傳離世消息;對此,官方也在IG上證實,至於死因並未多做說明,向粉絲們喊話尊重馬丁的隱私。

綜合外媒報導,「夜間咖啡館」透過社群平台證實主唱馬丁離世,文中透露,團員們無法表達他們的悲痛,形容馬丁不只是樂團夥伴,更是從小到大的摯友「我們一起留下了很多回憶」,離世原因未多作解釋,僅希望粉絲能尊重並給予馬丁家人及朋友隱私。

最後,文中強調馬丁帶來的能量以及精神,會以「任何形式」留在人們心中,「我們會永遠珍惜的,他的記憶將永遠存在我們心中,透過音樂為你們全部獻上世界」。

事實上,「夜間咖啡館」於2013年成立,由主唱兼吉他手肖恩馬丁(Sean Martin)、吉他手希金斯(Josh Higgins)、鼓手狄龍(Carl Dillon)和貝斯手奧康奈爾(Arran O'Connell)四個從小到大的好友們組成,團名靈感來自於荷蘭藝術家梵谷(Vincent van Gogh)1888年的創作;該樂團於2017、2018年發布兩張 EP《Get Away from the Feeling》和《Bunkbed》,2019年發布錄音室專輯。