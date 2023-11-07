英國獨立樂團「夜間咖啡館（The Night Café）」26歲的主唱兼吉他手肖恩馬丁（Sean Martin）驚傳離世消息；對此，官方也在IG上證實，至於死因並未多做說明，向粉絲們喊話尊重馬丁的隱私。

綜合外媒報導，「夜間咖啡館」透過社群平台證實主唱馬丁離世，文中透露，團員們無法表達他們的悲痛，形容馬丁不只是樂團夥伴，更是從小到大的摯友「我們一起留下了很多回憶」，離世原因未多作解釋，僅希望粉絲能尊重並給予馬丁家人及朋友隱私。

最後，文中強調馬丁帶來的能量以及精神，會以「任何形式」留在人們心中，「我們會永遠珍惜的，他的記憶將永遠存在我們心中,透過音樂為你們全部獻上世界」。

事實上，「夜間咖啡館」於2013年成立，由主唱兼吉他手肖恩馬丁（Sean Martin）、吉他手希金斯（Josh Higgins）、鼓手狄龍（Carl Dillon）和貝斯手奧康奈爾（Arran O'Connell）四個從小到大的好友們組成，團名靈感來自於荷蘭藝術家梵谷（Vincent van Gogh）1888年的創作；該樂團於2017、2018年發布兩張 EP《Get Away from the Feeling》和《Bunkbed》，2019年發布錄音室專輯。