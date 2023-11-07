高雄大咖演唱會不斷，熱情的音樂響徹整個城市，高雄市青年局為培育音樂及演唱會人才，今年度「高速青春－音樂製作訓練計畫」內容、場地大升級！請來金曲樂手及五星級音樂祭統籌者親自指導，培育的樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」與「含金鵲カササギ」創作單曲將於雙11週末2天，在高雄流行音樂中心海風廣場首次發表，並與「芒果醬Mango Jump」等獨立樂團輪番上陣；還有80家人氣攤車組成的「城市嶼浪市集」。歡迎民眾雙11一起到高流看海聽音樂吃美食，享受愉悅週末假期。

「鯊魚娃娃機」是三名高雄青年組成的台語龐克搖滾樂團。（圖片來源：高雄市青年局提供）

高雄市青年局局長張以理表示，「高速青春」是由青年局主辦、夥球擊承辦的音樂人才培育計畫，去年度首辦的音樂製作訓練計畫，透過培育一組新生代樂團「宇宙資料庫」實際從錄音製作、發表單曲到行銷宣傳的執行過程，與音樂產業緊密結合，推出後即備受各界肯定，樂團至今也持續參與各大音樂展演活動。因此今年的企畫加碼大升級，導師從培力訓練課程中挑選兩組高雄在地樂團「鯊魚娃娃機ToyShark」、「含金鵲カササギ（日文：鵲）」，以及兩組企畫組進行培訓及成果發表，期待能藉此讓民眾認識更多高雄的音樂創作人才與能量。

在導師協助指導下，「鯊魚娃娃機」鼓組進行專業錄音。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「高速青春－音樂製作訓練計畫」今年再度邀請111年金曲獎最佳樂團「血肉果汁機」吉他手兼製作人Matt許主携、後搖滾經典樂團「阿飛西雅」吉他手小花（吳逸駿）擔任導師，兩人以紮實的音樂底蘊帶領學員樂團，將原創DEMO製作成完整的單曲作品；另由火球祭的五星級音樂統籌戴偉軒擔任企畫組導師，與學員共同討論活動規劃、樂團及單曲宣傳方式。學員在老師的指導下完成專業規劃，為單曲發行與成果發表會打下穩固基礎。

學員樂團「鯊魚娃娃機」與「血肉果汁機」吉他手許主携老師(後排左一)錄完單曲殺青。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「鯊魚娃娃機ToyShark」是三名高雄青年組成的台語龐克樂團，109年成軍，曾發表多首單曲，經常以高雄、上班族為主題唱出認真又詼諧的「雄式搖滾」，演出方式充滿活力與歡笑，他們說希望自己的熱門程度像夾娃娃機店和北歐家具店的鯊魚一樣受歡迎。對於這次的培訓計畫，他們也展現了無比的積極，也非常感謝在導師的協助下，以業界標準順利完成單曲的錄製。

學員樂團「含金鵲カササギ」去年成軍，四件式瞪鞋樂團，以深沈的情緒流動作為創作內核。（圖片來源：高雄市青年局提供）

「含金鵲カササギ」則是四名在地青年組成的瞪鞋樂團，去年8月成軍，擅長以效果器與吉他揉捻而成的扭曲噪音營造飽含張力的動態氛圍。成員在得知由吳逸駿擔任導師後難掩雀躍，在錄音製作的過程中，導師更端出超過30年的古董級經典空間系效果器，只為幫助學員達到心目中那個「對的音色」，讓學員興奮大喊「哇！竟然請出神機！」而老師對他們想法與創意的尊重更是讓人感動，「沒想過可以跟業界的經驗者們一起合作，真的十分感謝。」

學員樂團含金鵲成員(左)與製作人吳逸駿老師(右)進行錄音製作。（圖片來源：高雄市青年局提供）

樂團宣傳的重要工作由企畫組學員負責，兩組樂團單曲屆時將直接由企畫組學員實際操作歌曲上架流程，並規劃社群行銷方式；本次成果展演更由學員Enzo鄭琮諺擔綱串場主持。整個活動的台前台後，讓學員可以將所學應用在實際操作上。

學員樂團「含金鵲」(前三)、製作人吳逸駿老師(後排左)與錄音師阿哲(後排右)殺青。（圖片來源：高雄市青年局提供）

青年局指出，經過兩個月的潛心製作與密集訓練，兩組學員樂團的單曲預計於11月11日正式數位發行，同時雙11週末兩天在高雄流行音樂中心海風廣場展開「2023高速青春－音樂製作訓練計畫」成果發表會，首次公開演出未發表過的全新創作單曲，另有薄荷綠工廠、夕陽武士、怕胖團及芒果醬Mango Jump等多組獨立樂團輪番演出。此次活動結合本局青年攤車品牌輔導計畫「城市嶼浪市集」，召集80個青年攤車品牌，藉此持續推動演唱會經濟，邀請民眾伴隨海風享受最chill的週末。