黃姓男子前年到前女友家縱火，造成全身80％的燒傷，進行過19次的植皮手術，她說「皮膚就像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，夏天只能從頭包到腳，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」，最高法院認定黃男犯行重大，依殺人未遂罪判刑9年定讞。

黃男與被害人曾經是男女朋友，前年9月10日他在加油站購買2桶汽油，攜帶汽油至她住家內，因與她發生口角，他潑灑汽油在住宅之客廳、臥室及陽台洗衣機等各處後，再將她拖入臥室內並關上房門，後又使她與自己共同坐在臥室地面。

黃男用打火機點燃汽油，火勢隨即蔓延並發生氣爆，嗣因她住宅之消防灑水設備啟動並將火勢撲滅始未繼續延燒，她因而受有臉部、頸部、前胸、背部、四肢2到3度燒傷，佔總體表面積80％等傷害，幸因她送醫接受治療而未發生死亡結果。

被害女子案發後至今進行過19次的植皮手術，她說「燒傷皮膚攣縮造成全身發麻，每個彎曲展開的肢體動作，皮膚就像撕裂般疼痛，終身不能曬太陽，夏天只能從頭包到腳，無法散熱排汗，全身就像有火在燒」。

一審及二審都認定，黃男造成被害人嚴重、長期的身心傷害，迄今已進行過19次的植皮手術，他所為雖未致生甲死亡結果，亦使她受有重大的傷殘，亦不宜從輕量刑，依殺人未遂罪判刑9年，黃提上訴，最高法院駁回確定。