響尾蛇新星卡洛入圍國聯新人王。（美聯社）

Your 2023 @officialBBWAA AL Cy Young Award finalists:



Gerrit Cole

Kevin Gausman

Sonny Gray pic.twitter.com/VAvWcJKU8L — MLB (@MLB) November 6, 2023

大聯盟本周發布年度大獎的入圍名單，將於下周依序公布得主，包括年度新人王、最佳總教練、賽揚獎、MVP（最有價值球員）。美聯MVP被認為已經刻上了大谷翔平的名字。前半季被看好角逐新人王的紅襪外野手吉田正尚沒能入圍，因他後半季表現下滑，不過另一位宛如猛虎出柙的日本投手千賀滉大擠進國聯新人王候選，他的勁敵是台美混血球星卡洛。

美聯MVP入圍：天使大谷翔平、遊騎兵游擊手席格（Corey Seager）、遊騎兵內野手西曼（Marcus Semien）。

國聯MVP入圍：勇士外野手小阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）、道奇外野手貝茲（Mookie Betts）、道奇一壘手弗里曼（Freddie Freeman）

美聯賽揚獎入圍：洋基寇爾（Gerrit Cole）、藍鳥高斯曼（Kevin Gausman）、雙城葛瑞（Sonny Gray）。

國聯賽揚獎入圍：響尾蛇蓋倫（Zac Gallen）、教士史奈爾（Blake Snell）、巨人韋伯（Logan Webb）。

美聯新人王入圍：守護者投手拜比（Tanner Bibee）、紅襪一壘手卡瑟斯（Triston Casas）、金鶯內野手韓德森（Gunnar Henderson）。

國聯新人王入圍：響尾蛇外野手卡洛（Corbin Carroll）、道奇外野手歐特曼（James Outman）、大都會投手千賀滉大。

美聯最佳總教練入圍：遊騎兵波奇（Bruce Bochy）、光芒凱許（Kevin Cash）、金鶯海德（Brandon Hyde）。

國聯最佳教練入圍：釀酒人康索（Craig Counsell）、馬林魚休梅克（Skip Schumaker）、勇士史尼克（Brian Snitker）。