優質形象毀滅！Joeman惹麻煩遭逮道歉了！ 星座專家曾警告「有大事」引網友調侃 @chinatimesent

百萬YouTuber「九妹（Joeman）」因持有大麻被逮引起討論，經常分享法律知識的臉書粉專「吉點就訟 」也針對此事發文，指出在台灣吸食並持有大麻的下場，大致上可分為2種，其中一種被抓到就完蛋了，至少關4年以上。

臉書粉專「吉點就訟 」分享，網紅Joeman因持有大麻被抓，引起網友關注討論，不少人好奇在台灣吸食並持有大麻的下場是什麼？粉專表示，可分成2種情況來看，分別是「平價大麻」與「奢華大麻」。

粉專「吉點就訟 」說，首先「平價大麻」是有吸食並持有少量的大麻，驗尿陽性等於有吸食，如果是第一次被抓，只要進行1年的戒癮治療，不用關在勒戒所裡面，之後也可以獲得緩起訴的處分，且若是僅持有少量大麻，也會獲得緩起訴，絕不會被關。

粉專指出，第二種「奢華大麻」的狀況則是有吸食並大量持有，如果持有的量很大，被認定有在販賣的話就完蛋了，被認定成「販賣未遂」至少進去關4年起跳。至於有人說可能是從泰國帶回來的，這可能會卡到運輸的問題，但一樣可能被關進去，所以還是好好和律師討論再發言。

粉專也說，吸食+持有大麻，在實務上算是非常輕微的案子，他6日早上才剛開完一件這樣的案子，檢察官當場就依照他的聲請給他的被告緩起訴與戒癮治療，因此他認為這次Joeman的案子鬧得這麼大，可能只是因為他們是名人。

粉專也補充說，如果是單純吸食大麻被抓，檢警大多會詢問大麻的來源，但其實警方也不期望能因此抓到上游，而且多數人的回答都會是「酒吧裡面有人給我的！」

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