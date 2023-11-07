台灣製鞋業聞名全球，MIT拖鞋受到不民眾喜愛，一名網友日前去買拖鞋，發現有雙台灣製造的拖鞋鞋底竟然印著電腦鍵盤的圖案，感嘆太有創意，還引起網友討論，有人直呼是「鍵走鞋」、「穿上它，人人皆可成鍵盤俠」。

原PO日前在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張照片，表示「我確定這是一隻拖鞋」，從原PO貼出的照片能看到拖鞋的鞋底印著電腦鍵盤的圖案，就連鍵盤的英文字母，英文按鍵都一一打上去，最右側還有一個台灣全島的圖案，寫著「MADE IN TAIWAN」。

照片PO出後吸引超過萬名網友按讚，紛紛留言「足底筋膜炎救星，這雙跑步也好用」、「這個超好穿的」、「這是牛頭牌土豆鞋，有足底筋膜炎穿超讚」、「看這個弧度…還是人體工學型的欸」、「這個模具費不少錢」、「這雙我穿五年了」、「用心喔，魔鬼藏在拖鞋底」、「隨時可以練習用手指背鍵盤，以後打字就不用看鍵盤了」。

還有人開玩笑表示、「鍵步如飛，打字内心」、「上面應該有USB孔，找看看」、「穿上它，人人皆可成鍵盤俠」、「情報員專用，在等公車的時候就能發送情資」、「終於可以教小強識字了」。