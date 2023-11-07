百萬YouTuber Joeman涉嫌持有毒品，依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方訊後無保飭回，不僅形象跌落谷底，網路上更流傳一份公文，內容指出與超商聯名推出的商品，疑似將要被下架，對照他先前拍攝的《算命對決》影片中，被星座專家預言：「會被一件重大事件敲醒」，讓網友驚呼真的太準了。

Joeman當時詢問「我還可以紅多久」，星座專家白瑜表示要看流年為主，接著指出他想要付出奉獻，並且回饋社會的心相當強烈，尤其四到五年後會更加明顯，而且有機緣會成立基金會做更多事情，讓Joeman難以置信直呼：「我有這麼大愛喔」，接著提醒有些事情要預先想到，倘若沒有的話，屆時「將會被一件重大事件敲醒」。

16800元的奢華星盤算命對決500元的平價塔羅算命！《Joe是要對決S2》Ep180 ft.貝莉莓。（影片／ Joeman Youtube）

星座專家白瑜直言Joeman會一直紅，紅到必須要轉換跑道及經營方向，雖然不排除會退居幕後，但絕對會把品牌托向更新高度，甚至成為該領域的標竿性人物，只不過中間有兩道關卡必須撐過去，至於關鍵在於必須找一位非常棒的伴侶，除了對象要「精挑細選」，也要符合漂亮及溫柔兩條件，接著強調Joeman雖然工作大起大落很辛苦，但絕對值得有這般福氣，而這位真命天女預計明年七月將會出現。

如今對照Joeman捲入涉毒風波，網友紛紛留言：「真的被敲醒了」、「太準了，老師妳會紅」、「笑瘋，先知，這集奢華企劃錢沒有白花」、「神片留名，真的夠準」、「預言家來了」。

★《中時新聞網》提醒您：未經審判證明有罪確定前，應推定其為無罪。

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