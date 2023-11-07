藍白合陷入僵局，淡大陸研所榮譽教授趙春山今7日大膽預測，藍白最後基於利益，最後一刻會合，但是選完才是問題的開始，他質疑兩黨的大陸政策真的一致嗎？他認為兩黨至少在兩岸政策上必須一致，才有說服彼此支持者去支持另一黨推出的總統參選人，否則即使當選了，總統的國安權跟政院的行政權恐怕也會有矛盾。

趙春山坦言，身邊的藍營朋友近期確實覺得乾脆自己選就算了，輸了就輸了。他也直言，如果兩黨因為利益而結合，選完一定又會因為利益而分離，政策理念不合，聯合政府搞不好更亂。

趙春山說，民進黨有很多問題，尤其是台獨的立場，可以判斷選後兩岸關係肯定很不好，但是中華民國從來沒有聯合政府的概念，要三思而後行，很多問題要想清楚，否則選完才是問題的開始；「你們（藍白）大陸政策真的一致嗎？我真的很懷疑。」

趙春山指出，國安權是總統，但是執行是在行政院，如果理念不合，要怎麼協調？一個黨很容易，不同政黨很麻煩，雖然聯合政府的概念很好，但要如何聯合？就跟談和平，講都很容易，但要如何和平？他大膽預測最後一刻藍白還是會因為利益結合，但合完才是問題開始，因此現在應該趕快決定要不要合，然後未雨綢繆，超前部署將來怎麼協調；且最好在兩岸政策上立場一致，這樣才能說服彼此支持者，去支持在野共推的總統參選人。

趙春山引用大陸學者周志懷的評論，侯友宜的兩岸政策「走不遠」，柯文哲的「走不動」，賴清德的「走不通」；趙表示，侯當選，兩岸可以很快恢復對話交流，ECFA也不會成問題，但從大陸觀點來講，侯也不可能談統一，也會維持現狀，兩岸在政治上不會有進展，走不遠；柯文哲提五個互相，但對於九二共識跟反台獨立場含混不明，因此走不動；賴清德就不必解釋了，根本走不通。

趙春山說，對大陸來講，誰當選已經大同小異，只不過如果是非綠陣營當選，對岸會有喘息時間，他們也要去面對國內經濟問題還有中美關係的問題，對大陸來說「你們要怎麼選就怎麼選」；至於綠營談對岸介選問題，趙說反送中已經讓他們記取教訓，還不知道介入就是豬隊友嗎？哪這麼笨？他也分析美中接下來會往緩和方向走，不管誰當選，面對的都是這樣環境。

對於民進黨宣傳抗中保台，趙春山說，其實大陸方面私下都說，「誰會輕易打同胞？」只是大家現在不願意談統一，那就慢慢來等心靈契合，如果不契合，就沒有統一基礎，要契合就要慢慢來往，誰會急著要軍事佔領、奪島統一，都是我們這邊的認知作戰，透過一些有顏色媒體跟美國媒體宣傳，讓台灣年輕人感受到好像我們是作戰工具，怎麼變成這樣？實在感慨萬千。