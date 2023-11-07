美系外資指出，關注的所有ABF載板業者第三季財報均低於預期，主因需求續疲、新產能稼動率不足導致折舊壓力加大，整體稼動率仍維持約50％。其中，欣興ABF載板營收約季減4％，南電因網通客戶庫存調整而季減15％，景碩則季減達18％。

展望後市，美系外資指出，欣興預期第四季ABF載板營收持穩，明年首季仍相對疲弱。南電第四季ABF載板營收估季減個位數，明年首季因季節性因素而續疲。僅景碩因基期較低，受惠PC相關應用載板補貨需求帶動，第四季ABF載板營收可望回升。

整體而言，儘管各公司對第四季展望看法不同，但美系外資預期，由於PC應用ABF載板捕貨需求暫緩，第四季市場需求估持穩或略降，前7大ABF載板供應商營收可望持平第三季，明年首季受季節性因素影響可能會進一步下滑。

由於多數ABF載板供應商均有開出新產能，美系外資認為儘管第四季營收可望持穩，但折舊增加將使毛利率續降。隨著新產能持續開出，未來幾季折舊可能續增。而ABF載板目前售價仍較疫前高出10～15％，依據目前稼動率狀況，認為售價很難維持在現有水準。

美系外資認為，由於季節性因素，ABF載板明年首季需求恐續疲，因此今年底對明年首季的售價談判不太可能導致售價大幅下滑，將關注明年初的市場需求狀況變化，但認為第二季首假可能會在3月底進一步下滑，並維持ABF載板至2025年均供過於求看法不變。

美系外資對ABF載板後市維持謹慎看待，對欣興、景碩、南電均維持「減碼」評等，並調降獲利及目標價預期。其中，調降欣興2023～2025年每股盈餘預期3％、9％及5％，據此將目標價自140元調降至127元。

美系外資調降南電2023～2025年每股盈餘預期9％、38％及26％，據此將目標價自225元調降至170元。對景碩2023～2025年每股盈餘預期則分別調降112％、22％及14％，據此將目標價自80元降至72元。