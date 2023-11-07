SPS國際工業自動化展下周開幕，於此重量級的工控展會中與來自全球的產業夥伴和客戶交流，展現宇瞻長久耕耘工控產業的研發實力與創新能力。宇瞻將聚焦展示SV240 FIPS TCG SSD系列產品、CoreSnapshot、CorePower及SLC-liteX技術與全球首創完全無鉛記憶體模組等。

宇瞻SV240 FIPS TCG SSD系列，成功獲得FIPS 140-2認證，確保資料存取最高安全性。FIPS為美國政府機構對資訊安全之標準規範，用於確保電子資料之安全性、可信任性與可操作性。FIPS認證之產品須通過一系列嚴格的程序與加密測試，以確保其符合高安全性的嚴格要求。宇瞻SV240 FIPS TCG SSD系列與聯邦政府認證的第三方實驗室合作，通過美國國家標準與技術研究院(NIST)審查，成功取得「FIPS 140-2驗證」。此系列提供多樣加值功能，領先業界率支援強固應用之寬溫需求，以及提供四種固態硬碟尺寸2.5吋、M.2 2280、mSATA及MO297，並且可選用強固型R-SATA連接器，提供高達1920 GB容量選擇。

此外，呼應ESG的議題，宇瞻也將展示全球首創完全無鉛(Fully Lead-Free)DDR5 5600記憶體模組；不僅超越現行歐盟RoHS環保標準要求，也能夠避免依賴RoHS 7(c)-Ⅰ的鉛豁免條款。與此同時，DDR5模組提供更高的記憶體頻寬，不僅提高傳輸速率，同時帶來更高的記憶體容量、穩定度與能源效率。

宇瞻財報上，今年第三季EPS為1.14元，創下4個季度高點；前三季營收54.83億元，年減17.68%；營業毛利12.95億元，年增2.46%；營業利益5.11億元，年減3.25%；歸屬於母公司業主淨利3.86億元，年減10.28%；基本每股盈餘3.15元，相較去年同期的4.16元下滑。

宇瞻今年10月營收8.18億元，年減0.33%、月增9.63%，創下一年以來單月新高；前10月營收63.02億元，年減15.78%。