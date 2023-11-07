2024年大選在即，國教行動聯盟、全國家長會長聯盟暨57個關心教育的民間團體將於11月10日、17日及24日，分別邀請民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德及國民黨總統參選人侯友宜，與家長們直球對決，面對面談教育。

國教行動聯盟及全國家長會長聯盟等團體之前已公布「2024家長最關心的十大教育議題」，並將舉辦「2024總統候選人教育政策座談會，期望透過此次座談，讓總統候選人親自出面回應，透過公開的分享與對話，讓全國民眾更了解候選人對教育政策的立場，從而作出明智的選擇。

國教盟及全長聯表示，11月10日第一場邀請柯文哲與各團體代表面對面，並將於當晚6點45分於會場（台北市青發家教中心六樓國際會議廳）舉辦會前記者會，由59個團體代表一同出席，公布對柯文哲先生教育政策的提問及期待。

此外，各政黨紛紛祭出青年政策，台灣青年民主協會11月15日舉辦「2024總統大選青年論壇」，聚焦與青年相關的政策，邀請各總統候選人談青年政策。他們認為，候選人應該在選舉期間，負責任地向全體公民，清楚而精準地說明政策願景，不應該打迷糊仗。