國立高雄大學校長陳月端6日接見學生林姿妤、田曉雯、蘇晉賢，3生代表台灣出征「2022年第4屆杭州亞洲帕拉運動會」，在桌球賽事勇奪2金1銀1銅。陳給予熱情擁抱並致贈紅包、慰勉參賽辛勞，也勉勵善用國家訓練輔導資源、企業熱心挹注經費，再創佳績，讓世界看到台灣。

因為新冠肺炎關係，2022年第4屆杭州亞洲帕拉運動會延後至今年10月22日至28日舉行。

林姿妤、田曉雯是高雄大學運動健康與休閒學系碩士生，蘇晉賢則就讀同校運動競技學系大學部1年級。健休系系主任張志成、運技系系主任王明月對學生奪得好成績都很開心。

陳月端表示，高大盡力照顧每位學生，尤其注重身心障礙者權益、發掘潛力天賦，因此她帶領行政團隊積極爭取國家資源補助；向熱心企業、社會賢達募款以支持訓練與出賽，就是要讓學生無後顧之憂上場拚搏、突破極限贏得佳績。

選手方面，林姿妤總計囊括2金1銀，包括「女子單打TT10級金牌」、「混合雙打XD17-20級金牌（搭檔林駿梃）」、「女子雙打WD20級銀牌（搭檔田曉雯）」，提前取得2024巴黎帕運門票。田曉雯這次獲得2銀與上屆持平，分別是「女子單打TT10級銀牌」、「女子雙打WD20級銀牌」；蘇晉賢則在男子單打TT10級拿下銅牌。

林姿妤說，儘管因為新冠疫情使得杭州亞帕運延期舉辦，但也讓她多了1年自我調整技術、身心，感謝師長、教練陪伴指導，規劃專屬訓練計畫，於賽事榮獲佳績，也自我期許持續突破。

蘇晉賢「南漂」自新北市，出生被診斷罹患「波蘭氏症候群」，以致胸肌、肋骨、手臂及手指若干缺損，經由母親安排，國小五年級開始接觸桌球運動，也因此開啟他的運動舞台，尤其就讀高雄大學運技系，接受師長調整精進球技，讓2度叩關亞帕運的蘇晉賢，終於取得男子單打TT10級銅牌。