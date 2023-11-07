一名女子抱怨，公司新進同事是國外知名大學畢業的高材生，但基本的文書軟體都不會，如Word、Excel等，她教到快沒耐心，問「現在學校都不教了嗎？」多數人說，許多軟體都是靠自學或做報告摸索，學校不會教。

原PO前天（5日）於論壇《Dcard》指出，公司新人是高材生，畢業於國外知名大學，主管要求她負責教新人工作上業務，但她發現對方基本的文書處理都不會，包括Word、Excel、PPT等，整個檔案內容字體忽大忽小，讓她失去耐心。

由於新人比原PO年長，因此態度非常傲慢，也不信任原PO，讓她感到無奈，直呼上班變得很有壓力，想直接放生新人，「現在學校都不教基本文書了嗎？」

網友皆表示，都是在學校期間或出社會時，邊做報告邊摸索，學校不會教，「學校為什麼會教這些」、「結論：不會教」、「學校沒在教這個，都要靠自己摸索」、「沒學過，Excel是上班開始摸索的」、「求學過程學校都沒教過，全部都是在職場上硬逼出來的」、「雖然沒教，我以為那些是常識，再怎麼說做報告的時候總會用到吧。」