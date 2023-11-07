高血壓可說是最常見的慢性病，根據衛福部資料顯示，18歲以上國人每4位就有1位罹患高血壓，然而許多患者卻不自覺。談到降血壓方法，飲食為重要關鍵，營養師劉雅惠就建議，日常可遵循得舒（DASH）飲食，其重點包含選擇全榖雜糧、蔬果各5份、低脂乳補充鈣、白肉取代紅肉、用好油吃堅果。她提到，研究發現執行此飲食法，8周可以有效降低血壓。

劉雅惠在臉書專頁「營養師Emma」發文表示，高血壓跟現代人的生活習慣息息相關，像是多吃少動、重口味高鈉、生活壓力大、遺傳因子等。而高血壓往往不易察覺，演變成心血管疾病風險高。她特別提醒，根據2022年台灣高血壓指引，標準已下修為130／90mmHg，若發現血壓超標，務必好好檢視自身飲食跟生活習慣。

很多人對得舒飲食可能不是那麼熟悉，但其為預防及改善血壓偏高的好方法。劉雅惠說明，此飲食法特色為「4高2少1限制」，即高鉀、高鎂、高鈣、高纖，以及少飽和脂肪、少膽固醇並限制鈉含量。她整理重點包含選擇全榖雜糧、蔬果各5份、低脂乳補充鈣、白肉取代紅肉、用好油吃堅果。若按此飲食法，研究發現，8周可以有效降低血壓。

劉雅惠補充，每天建議鈉攝取量為2400毫克，相當於6公克的鹽，日常應多觀察一下食物的營養標示，像是1碗大碗泡麵，可能鈉含量就接近2400毫克，需多加注意。

國健署提醒，服用藥物搭配調整生活方式將血壓控制正常後，原則上降血壓藥必須每日按時且持續服藥，不可擅自停藥，否則血壓又會高起來。除非收縮壓持續低於110mmHg，此時可以和醫師討論是否調低降血壓藥的劑量，醫師將會依個別情況，選擇最適當的藥物，以獲得最大療效。