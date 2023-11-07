王姓男子降主動脈剝離影像。（豐原醫院提供）

50多歲王姓男子有高血壓病史，因運動走路上坡時出現胸悶情形，來到豐原醫院心臟科求診，在門診進行心電圖、胸部X光檢查並無明顯異常，為求謹慎，接受多切面心臟電腦斷層掃描（MDCT）揪出致命殺手，竟罹患「胸腹主動脈剝離」，經開心手術治療後已回家休養。

王姓男子有高血壓病史，長期診所看診拿藥，因運動走路上坡時會胸悶，斷斷續續已出現兩個月，他求診豐原醫院心臟科副院長曹承榮，由於身邊很多同輩朋友都因心肌梗塞離開，王男每天都很擔心。

王男經門診初步心電圖、胸部X光檢查後並無明顯異常，經過與醫師討論後，安排至保康門診接受多切面心臟電腦斷層掃描，此檢查可得知兩項重要心臟疾病的指標，包括冠狀動脈鈣化程度、血管狹窄情形；不料，檢查後出現驚人結果，王男罹患「胸腹主動脈剝離」，是一種相對嚴重心血管疾病，知名歌手潘安邦和藝人黃鴻升（小鬼）都是因該急症猝逝。

「胸腹主動脈剝離」如果未及時發現、治療，會導致嚴重甚至致命併發症，包括心肌梗塞、腦中風、肺栓塞、急性腎功能衰竭等；王男因只有輕微胸悶，仍可進行日常活動，主因為主動脈出問題的部分在胸部腹部段（俗稱：降主動脈），而非「升主動脈」，王男由心臟外科醫師接手安排開心手術，目前已回家休養。

豐原醫院放射科醫師黃竣聖指出，MDCT電腦斷層檢查的最大優點是非侵入性，可以清楚顯示冠狀動脈、主動脈等血管的解剖結構，並找出血管硬化狹窄、動脈剝離、動脈瘤形成等異常，因此被廣泛應用於心血管疾病的篩檢及診斷。

副院長曹承榮提醒，主動脈剝離會使血液流進主動脈壁與內膜之間，如果未及時發現和治療會，會導致嚴重甚至致命併發症；主動脈剝離的高危險因子包括長期高血壓導致動脈硬化、馬凡氏綜合徵等遺傳疾病，有家族病史或本身有動脈硬化、高血壓等心血管疾病史的民眾，應定期就醫安排相關影像檢查。