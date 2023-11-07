一名任職於位於北市大直的知名典華婚宴會館的楊姓廚師，為了和朋友開火鍋趴，竟偷偷搬走冷凍庫內的帝王蟹、干貝、九孔鮑、牛排等價值高達8萬餘元的食材，未料正要離開會館時，遭到副總經理當場活逮，經報警處理。台北地院考量楊男與公司達成和解，依業務侵占罪處6月，緩刑2年。

根據判決書，楊男擔任典華飯店之廚師，負責飯店內餐點料理及食材保管工作，於民國111年2月19日下午，在上開飯店地下2樓，拿取負責保管存放在冷凍庫的熟凍帝王蟹1箱、冷凍龍蝦3箱、干貝5包、帝王蟹1箱、九孔鮑1盒、蟹鉗18盒、筋小腿1箱、小雞塊1箱、鮮蝦1箱、肋排20包、排骨5包、牛板腱5盒及牛排5包等食材。準備和友人回家開趴享用。

但是楊姓廚師搬貨上車，準備駕車離開之際，被公司副總經理發覺報警處理，經調取飯店內監視錄影畫面，員警到場後，並當場查扣食材。

法官審酌楊男不思以合法途徑獲取財物，竟利用其保管食材之機會，將業務上持有之物占為己有，考量其犯後坦承犯行，將所有物品返還，並與公司達成和解，判處6月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年。