日本指揮家山脇幸人因外型帥氣有才華，在音樂圈小有名氣，他上月才回到家鄉表演，未料昨(6日)所屬的事務所突然發出訃告，宣布山脇幸人驟逝，享年31歲，死因則不公開，留下謎團。

山脇幸人1992年出生在宮崎縣，畢業自東京藝術大學音樂學部指揮科，年紀輕輕參加過許多國際比賽，曾獲倫敦古典獨奏家指揮比賽第一名，並獲得第一屆Mastering歐洲大師賽第二名，2019年2月加入NHK交響樂團，此後擔任樂團首席指揮，也擔任其他客座指揮等角色，曾隨同樂團到各地去表演，可見其對音樂熱情。

除了NHK交響樂團外，山脇幸人也曾和東京都交響樂團、富士山靜岡交響樂團、大阪交響樂團、廣島交響樂團、中部愛樂樂團、倫敦古典獨奏樂團等知名樂團合作，可說是指揮界的明日之星，他平時也會透過社群網站紀錄工作，上月14日他才轉發樂團貼文，開心回到家鄉指揮，豈料成為對外的最後貼文。

本月6日，山脇幸人的經紀公司證實，他已在本月2日於神奈川縣的醫院病逝，為了尊重家屬意願，目前已完成葬禮和告別式，去年他擔任過《刀劍亂舞─宴奏會─2022》的指揮，製作單位得知他的死訊後表示：「對於山脇幸人才31歲就離世的消息深感悲痛」，並感謝他過去的付出和貢獻，獻上最高哀悼之意。