民進黨新北市議員今（7）日在議會總質詢批新北市綠地六都最低，占都市計畫面積1.37％，應加強擴大公園面積，且新北年收60億元容積轉移代金，但收購公園綠地只編列1億元，對此，城鄉局回應，將透過新訂擴大都市計畫改善開闢公園綠地；財政局表示，公共建設用地基金可以互相勻支，中央也是這樣處理。

議員卓冠廷指出，新北市公園綠地計畫明年編列1.5億元預算，但其實只剩4000萬元，因為其中1.1億元用於補辦今年的新莊快樂公園第三期擴建工程案，批勻支不是常態。且新北市公園管理辦法無綠地覆蓋率規定，農業局長李玟答詢表示，規定在都市計畫實行細則裡。

議員黃淑君表示，新北市今年度上半年總預算歲出預算執行重大差異原因分析表示，綠美化景觀處年編1億9000萬元執行率不到4成，審計處報告載明主要原因老舊公園更新及公園全齡化暨特色共融遊戲場改善計劃辦理期程延後。

黃淑君說明，板橋區內重慶公園早在2020年已經有規畫設計，討論了四年卻苦無預算執行，板橋第二運動場從2021年完成BOT可行性評估，原本預計今年完成第二運動場招商，眼見現在已經11月仍無動作。教育局長張明文說，預計明年招商。

議員林銘仁則說，新北公園綠地法定規定要有10％，但截至去年統計實際只有1.37％，對此，城鄉局長黃國峰解釋，新北市面積21萬公頃，都市計畫區12萬公頃，其中7萬公頃劃在水源特定區，有先天都市計畫條件限制，計算數字不客觀，會透過新訂擴大都市計畫，如麥仔園、大柑園都市計畫增加公園。

議員陳乃瑜則批新北公園管理猶如多頭馬車，是六都唯一沒有公園管理自治條例的縣市，要求成立主責單位，李玟說，景觀處就是市級統籌規畫主政單位。