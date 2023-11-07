一名男子不顧女兒未滿14歲，性知識及身體發育均未臻成熟，且因輕度智能障礙而有心智缺陷之情形，竟加以性侵導致女兒懷孕、吃藥引產，一審判刑12年，台灣高等法院二審考量他與被害人母親達成和解，依加重強制性交等罪判刑11年10月。可上訴。

高院考量該名男子身為被害人父親，本應盡其身為人父之照護義務，竭盡心力關懷、教養年幼且有心智缺陷之被害人，然竟罔顧人倫，為圖一己性慾之滿足，不顧被害人之身心狀況，恣意對被害人為本案猥褻及強制性交行為，對被害人之身心造成嚴重影響。

高院指出，其他家屬雖撰寫書信表示他如何盡責、妥善照顧被害人及支撐家庭，然此本屬他應盡之天職及本分，無足減輕其犯行之惡性，考量他犯後坦承犯行，逕自與被害人母親達成和解，並給付和解金等，依加重強制性交等罪判刑11年10月，可上訴。

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