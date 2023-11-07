去年大陸電商巨頭阿里巴巴與京東，首次不公開雙11購物節的銷售總額，引起市場高度關注，今年狀況恐怕會更加糟糕，投資機構的調查結果顯示，大陸消費信心仍低於疫情前的水準，對於花錢的地點與方式有更高的成本意識，考量的方向也變得很多。

CNBC報導，過去大陸電商巨頭在雙11期間的商品銷售總金額，被視為評估產業經濟與景氣的指標之一，貝恩資本（Bain Capital）初估，去年大陸所有電商平台的銷售額年增3%，達到9340億人民幣（約新台幣4.1兆）如果再加上直播與其他導購，總金額有超過1兆人民幣（約新台幣4.42兆）的驚人規模。

市場高度關注大陸消費者在這次雙11購物節的表現，貝恩資本合夥創辦人James Yang提到，「預計直播銷售的比率會增加，不同消費族群的狀況也會不同，收入較高的人會維持消費，藍領階級會縮減開支，中產階級則在兩者間浮動。」

即使如此，受到宏觀經濟狀況不佳的衝擊，James Yang坦言，幾乎所有人在消費前都會謹慎思考，並權衡該購買什麼產品。此外，報導也提到，大陸在雙11購物節的消費能力，是美國民眾在感恩節、黑色星期五等購物節上創造約353億美元（約新台幣1.1兆）的數倍。