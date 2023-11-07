百萬網紅Joeman在新莊住處內因涉嫌持有大麻被逮捕，昨日被移送新北地檢署偵辦後，被無保請回，消息一出震驚外界。根據了解，Joeman被逮的新莊住處正是他的「起家厝」，該房產目前已大幅增值，房價漲幅已超過55%。

根據周刊王CTWANT報導，Joeman的公司「九妹國際娛樂」，登記地址在新莊社區「一方城心」，該社區位在頭前重劃區，他2013年以單坪38萬元、總價1280萬元，購入低樓層的33.6坪2房，當時登記為一般事務所。

如今近10年過去，該社區身價水漲船高，根據實價登錄資料，最高成交單價已來到59.7萬元，換算房價漲幅已超過55%。房仲分析，頭前重劃區以中大坪數物件居多，該社區主打2房產品相對熱門，推升成交單價走高。

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