外交部先前有多位外交官捲入性騷擾疑雲，有3起遭申訴性騷擾案成立，針對駐南非代表處任副參事呂志堅涉嫌性騷擾女部署，監察院今指出，該情事嚴重破壞我國外交及駐外人員形象，監委葉宜津、王美玉已申請自動調查。

外交部10月17日指出，有3起外交官遭申訴性騷擾案成立，其中前駐菲律賓代表徐佩勇記大過1次，前駐日內瓦黃姓外交官記過1次，已請辭的前駐泰國代表莊碩漢因是政務人員，另函送監察院處理。

針對駐南非代表處任副參事呂志堅涉性騷案，監院今指出，呂男擔任外交部駐紐約辦事處簡任官員期間，因與婚外女子發生不當交往關係遭該部核予申誡處分，在派駐南非代表處任副參事職務時，性騷擾館女性部屬，經調查屬實，嚴重傷害我國外交形象及駐外人員聲譽。

監委指出，我國駐外館處人員，本應謹慎清廉，保持端正品德。本案呂員是否涉有利用權勢性騷擾女性部屬？有無其他受害人？外交部性騷擾申訴評議委員會組成及調查情形為何？駐外管處人員之訓練、派任及督管機制需否檢討？

監委表示，性平三法修正案業經立法院三讀通過，外交部就其所屬駐外館處，對於性騷擾防治及監督機制，有無研擬具體強化作為？能否完備被害人之權益保障及服務？實有深入調查的必要。