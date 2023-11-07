歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）11月6日表示，中國大陸和歐盟峰會在12月舉行，但北京方面尚未確認會面日期。

據香港01引述美國政治新聞網站《政治報》（Politico）報導，馮德萊恩在一個會議上提到，布魯塞爾方面着重與北京加強對話，包括在下月舉行的高層四方會談。

她表示自己和歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）會在下個月到中國大陸出席峰會，預料國家主席習近平或總理李強參與。

馮德萊恩表示，中國大陸是歐盟目前最重要的貿易夥伴，但同時布魯塞爾方面也憂慮不公平及扭曲市場的掠奪式措施持續增加，當中包括貿易脅迫、杯葛歐洲產品及限制重要原材料出口等。

她認為，這些問題顯示歐盟無意與中國大陸脫鈎，而是為雙方關係化解風險。另外馮德萊恩還提到，中歐在全球安全的觀點有分歧，強調必要認識到雙方關係存在明顯的競爭因素。