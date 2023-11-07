28歲日本女藝人浜崎彩（でっぱりん）2020年宣布閃婚，婚後生下一女，生活看似幸福；未料，浜崎彩無預警宣布離婚，指控丈夫不忠又沒負擔家庭開銷。

浜崎彩過去參加真人實境秀《戀愛巴士》、《戀愛巴士：亞洲之旅》等節目，頗有知名度，2020年閃嫁後生下女兒，組成一家三口，曾在社群分享幸福日常，沒想到上月26日突發婚變文，表示無論先生有沒有錢，都會因為愛而支持他的夢想，「但是，現在連愛都沒有。要說為什麼，那是因為超越了我的底線。」

浜崎彩透露現在住的菲律賓房、家具、車子、養狗費用、水電瓦斯費和生活費等，都是自己一肩扛下所有開銷，丈夫卻在外面搞外遇、帶小三回家，她氣得砲轟：「請不要讓其他女人碰我的三隻寶貝狗好嗎？別坐我買的家具好嗎？能不能別吃我買的飯？能不能不要光明正大來我買的房子？」

最後，浜崎彩撂狠話，要把丈夫從她的人生中抹去，因為對方「做了不該做的事」；過沒幾天，浜崎彩宣布離婚，透露和丈夫討論過後，決定簽字分開。