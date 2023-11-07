該公司發布新聞稿指出，此次破產聲請僅限於WeWork在美國和加拿大的營業據點。根據破產聲請文件，WeWork的資產與負債介於100億至500億美元。

WeWork曾是美國身價最高的新創公司。2019年在由孫正義（Masayoshi Son）軟銀集團領軍的融資輪中，WeWork的估值達到470億美元。5年前該公司曾嘗試發行股票上市，但最終以失敗收場。

新冠疫情爆發使情況變得更糟，許多公司突然終止租約，而隨之而來的經濟衰退迫使更多租客關門停業。在8月提交的監管文件中，WeWork即披露公司可能宣布破產。

在周一暫停交易之前，WeWork股價已經跌至83美分。軟銀集團目前股價下跌0.30%。

軟銀持有WeWork約60%股份，且為了該公司的振興計畫已砸下數十億美元。此前軟銀坦承，除非在破產時重新協商其昂貴的租約，否則該公司將無法存活下去。