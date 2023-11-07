清華大學環境與文化資源學系與竹松社區大學共同舉辦「蚵學園區—尋蚵啟事」系列活動，帶領民眾走入溼地，開啟尋蚵之旅。環文系主任鄭國泰說，台灣是海島國家與海洋依存關係甚深，身為島國之民更應了解環境面臨的威脅與改變，此次與竹松社大合作，關注新竹沿海生態、村落議題，以香山蚵業為主軸，盼透過轉化教育，展現社會影響力。

新竹香山有得天獨厚的海岸溼地資源，也是全台灣最北邊的養蚵場域，香山的蚵曾是地方對外出口的大宗產業，但卻因重金屬汙染事件與蚵農老化的問題，導致蚵業急遽萎縮，產業與技術無以為繼。而蚵的養殖存續，不單體現著產業的脈絡，亦與香山溼地的生態系統息息相關。

活動由竹松社大社團的師生共同規劃，結合愛竹導覽社的香山溼地走讀、巫婆戲劇魔法故事屋的戲說沿海歷史、《蚵仔夜行軍》的繪本導讀以及揭開蚵仔養殖的秘密等一系列的「蚵學園區—尋蚵啟事」活動，將從香山溼地踏查開始，沿著土地與海洋給予的線索，逐步梳理「蚵」的存在脈絡。在「蚵學」的諧音與意涵之下，期待能喚起民眾對於香山沿海文化、產業、生態的關心。

在走讀香山溼地的過程中，民眾發現從來不知道海山漁港邊的植物大有來頭，無論是防風植物還是防沙植物，除了植物的生長的特性之外，在種植的選擇上居然也具有人文與歷史背景，讓民眾驚呼大有所獲。

而在香山溼地踏查過程中，那些快速移動的小螃蟹們，在愛竹導覽社鍾錦增社長的介紹之下，也能試著從步伐與外型中點出和尚蟹與角眼沙蟹，不再只是以「螃蟹」代稱，這是本次學習一大亮點，更是藉由香山溼地的博物館特質，發展海洋教育。

竹松社區大學徐竫主任說，民眾逾8成不知道香山有養殖牡蠣的產業，甚至有部分的民眾是第1次來到香山，這也讓他們重新檢視民眾與海之間的距離。知名的動物保育人士珍．古德曾說：「唯有了解，才會關心；唯有關心，才會行動；唯有行動，生命才有希望」。遠眺外海蚵架，期待「蚵學園區」計畫能持續結合社區與當地居民之力，透過尋蚵的活動開啟地方文化與海洋保育推展契機。