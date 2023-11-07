一批美商悠樂芳公司進口的「樂明愛」保健食品，被檢出防腐劑不合格。（食藥署提供）

食藥署今天公布最新邊境檢驗食品不合格資訊，其中多達6批為印尼進口調味醬，遭檢出二氧化硫超標，今年以來不合格批數已達22批。另有美國進口保健食品「樂明愛」遭檢出含有防腐劑，遭退運或銷毀。來自秘魯的壯陽聖品「馬卡」也被驗出農藥殘留違規，遭食藥署在邊境攔截。

食藥署今天公布24項邊境檢驗不合格食品，其中多達6批都是印尼進口調味醬，遭檢出二氧化硫超標。食藥署副署長林金富說明，今年以來印尼輸入調味醬累計不合格批數達22批，不合格率為1.8％，其中18批為二氧化硫超標。針對印尼進口調味醬，食藥署6日起至明年5月5日止採100％逐批查驗。另食藥署已於10月13日函請印尼於11月27日前書面回覆改善說明。

本周不合格名單上還有5批墨西哥辣椒粉，皆由「超聯餐飲股份有限公司」進口，被驗出環氧乙烷、芬普尼等農藥殘留，依據「農藥殘留容許量標準」，農藥環氧乙烷為不得檢出、芬普尼定量極限為0.002 ppm。林金富說明，今年以來墨西哥辣椒粉累計6批不合格，皆為同一報驗義務人，且來自同一製造廠，已調整為100％逐批查驗。

來自秘魯的馬卡近年被視為壯陽聖品，經常用於保健食品。食藥署本周公布一批「乾燥黑馬卡根」檢出殘留農藥陶斯松0.05 ppm，共50公斤於邊境退運或銷毀。林金富說明，陶斯松是一種殺蟲劑，對於嬰幼兒腦部傷害大，國際上對它的管制傾向趨嚴；陶斯松在台灣准用於茶葉、乾豆、大小漿果類等10多種作物，由於台灣沒有種植馬卡，未訂定陶斯松殘留標準，以定量極限0.03 ppm為法規值。

另有一批美商悠樂芳進口的「樂明愛」保健食品，被檢出防腐劑不合格。林金富說明，膠囊屬於特殊營養食品，進口時須查驗登記，依規定膠囊類保健類食品不可使用防腐劑；該業者過去沒有違規紀錄，針對該產品將拉高查驗頻率為加強抽批（20％到50％）。