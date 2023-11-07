國民黨彰化縣議會黨團今天邀集該黨及無黨籍20名縣議員痛批指出，疫情過後，新冠快篩劑堆積如山，衛福部口口聲聲說的超前部署原來是「抄錢」部署，如今快篩劑多到發不完，凸顯的是中央浪費公帑，將百姓辛苦納稅的血錢當水漂！

國民黨彰化縣議會會議桌上擺放了數箱的新冠快篩劑，該黨團書記長劉淑芳表示，疫情期間，民眾一劑難求，之後拿健保卡千辛萬苦排隊購買超貴的快篩劑到如今的堆積如山，政府想盡一切辦法要塞給百姓，還透過里長等村里長系統發放，讓人感到莫名其妙。

與會國民黨議會黨團的議員指出，他們近日都接獲民眾陳情反映，中央從10月1日起注射公費流感疫苗，書面通知寄到村里長辦公處，村里長也同時收到1批新冠肺炎的快篩試劑，這些快篩試劑是特別採購用作鼓勵民眾施打，只有65歲以上長者、新冠肺炎感染者、注射公費肺炎鏈球菌疫苗者，每人各獲贈10支快篩試劑，最多可領取30至40快篩試劑，浮濫的程度可說是空前絕後。

現在許多民眾家中還有許多快過期的快篩劑，過期了又不能當垃圾處理，屆時要丟掉恐怕還還得花錢請清運公司當事業廢棄物運走。縣議員曹嘉豪說，當初要進口快篩劑時政策的限制很多，現在快篩劑又多到爆炸，政府的邏輯實在讓人很難懂。

國民黨彰化縣議會議會黨團痛批，疫情襲擊時，國人上上下下無不支持政府政策，所有緊急預算要五毛給一塊，無不照案通過，但是缺口罩、缺疫苗、缺快篩，甚麼都缺這是事實。衛福部未能精準預估於先，執行管控無力於後，造成現在篩劑滿滿是，庫存量還沒消化掉的還不知有多少。

與會的20名議員將排列好的快篩劑推倒，象徵推倒無能的政府，痛批錯誤的政策比貪汙更可怕。