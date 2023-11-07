新冠疫情解封後，流感、副流感、呼吸道融合病毒RSV、腸病毒以及腺病毒等5種病毒輪流肆虐，依疾管署監測及小兒科醫師觀察近日腺病毒居首，不少小朋友高燒、單眼結膜炎、扁桃腺腫大、食慾下降，醫師提醒該病沒有抗病毒藥，最怕併發細菌性肺炎等二次感染，病程持續3天未好轉就是警訊。

開業小兒科醫師施勝桓指出，新冠疫情解封後、免疫負債來襲，流感、副流感、呼吸道融合病毒RSV、腸病毒以及腺病毒「五毒齊發」，依疾管署監測目前五毒擂台由腺病毒奪冠，臨床病號除高燒還合併單眼結膜炎症狀，約佔20％。

台中榮總新生兒科醫師徐仲庭指出，嬰幼兒免疫力弱，感染腺病毒除高燒、單眼結膜炎，最明顯是扁桃腺腫大、咳嗽、喉嚨痛、食慾不振，他提醒家長，病毒流行期少到公共場所，落實戴口罩、勤洗手；臨床上也遇到過就讀幼兒園的大寶傳染給二寶，如家中大小孩感染要注意孩子間居家防護。

施勝桓表示，多種病毒都會出現發燒、喉嚨痛等呼吸道症狀，腺病毒的臨床特徵是高燒合併單眼結膜炎，近2周腺病毒疫情燒起來，1名5歲女童高燒39度燒了3到4天，吃藥未見好轉，且出現單眼紅腫結膜炎症狀，就確診是腺病毒感染。

徐仲庭說，腺病毒好發6個月到6歲兒童，因沒有抗病毒特效藥，病程約3到5天，一般採支持性療法症狀就會減緩，但最怕二度感染併發細菌性肺炎、中耳炎，提醒家長一旦孩子感染，如發燒超過3天，或咳嗽加遽、食慾不振更嚴重，家長要有警覺、一定要趕快就醫。