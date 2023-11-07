高雄市政府客家事務委員會與美濃區的客家人文實驗學校吉東國小及杉林區的原住民實驗學校巴楠花部落國中小學合作，於11／6以陶藝及雙語元素融入為主題，辦理「布客思藝」姊妺校交流活動，這是繼111年11月4日兩校簽署締結為姊妹校後的第二部曲，客委會主任委員楊瑞霞期許能將中央的雙語政策與地方的母語復振計畫融入族群合作的活動中，接軌國際語言學習趨勢，也希望小朋友在交流過程中開拓多元文化的視野與雙語使用的自信，讓原民與客家的孩子在未來全球化的潮流中更具競爭力。

「布客思藝」姊妺校交流活動是以陶藝及雙語元素融入為主題。（圖／高雄市客家事務委員會）

高市客委會爭取國家發展委員會活動融入雙語元素合作辦理計畫的支持，與杉林區巴楠花部落中小學及美濃區吉東國小共同辦理「與月亮約定」締結姊妹校二部曲－「布客思藝」交流活動，並於6日舉行年終祭與開窯典禮。高市客委會主委楊瑞霞、原民會副主委陳幸雄、市議員陳幸富、美濃區長謝鶴琳、杉林區長蕭見益、美濃區吉洋里曾順昌里長、吉東里黃新華里長及杉林區校長及原客社團、地方耆老等多人聯袂出席觀禮，邱議瑩立委及朱信強議員也派代表獻上祝福。

楊瑞霞主委在「布客思藝」姊妹校交流活動開窯前帶領大家祝禱。（圖／高雄市客家事務委員會）

高市客委會主委楊瑞霞致詞時指出，111年11月4日吉東與巴楠花以布農族「與月亮約定」的傳說為名，讓兩校跨越月光山展開互相認識雙方語言及文化的締結姊妹校活動，約定已屆滿一週年的今日，原客多元族群文化的種子已經在兩校孩子的心中發芽，並再次藉由國發會雙語政策的支持、原客英多語的概念，以及陶藝的元素串連兩校實驗課程，豐富兩校學生的學習歷程。美濃、杉林地區的學校推動客語沉浸式教學多年，在雙語轉換的基礎上，開始加入英語及族群交流的部分，例如從「謝謝」我們可以學到「Thank You」、「承蒙您」與「uninang」，4種不同語言、不同文化的溫度；一種知識、4種以上語言的轉換，在提升使用母語自信的同時進一步幫助學生理解，也可以加深記憶學習，並接軌國際語言學習趨勢。

不同語言、不同文化的溫度，可以加深記憶學習，並接軌國際語言學習趨勢。（圖／高雄市客家事務委員會）

「布客思藝」姊妺校交流活動由兩校共同聘請布農族的李文廣老師與客籍的蕭克昌老師，自10月4 日起進行陶藝創作教學，巴楠花部落中小學以「客家元素」進行創作，吉東國小則以「原住民族元素」來創作，兩校師生在10月30日完成作品素燒，並練習作品創作理念的雙語解說；10月31日進行排窯坑燒，並在11月6日上午在巴楠花部落中小學辦理成果展活動，活動結合布農族年終祭、開窯典禮、學生作品交流及原客文化體驗活動。兩校師生及來賓共同開窯、下坑並接力傳遞坑燒作品，同時聆聽學生以原、客、閩、英多語的互動導覽，讓族群多元文化的養分豐富彼此的生命，開闊視野與胸襟，繼續為這塊土地寫下族群文化共好的篇章。