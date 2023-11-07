楊天筆(後排左一)初次參加國際聽障田徑賽事就有機會站上頒獎台，他表示驚喜萬分，也讓金門之光再度揚威於國際舞台。(圖／金門高中提供)

第三屆U18聽障田徑錦標賽於11月3日至5日在日本東京駒澤奧林匹克田徑場熱鬧展開，共有來自14國40多位外籍選手及日本當地聽障選手200多人參賽。首度披上中華隊戰袍出征的金門高中田徑好手楊天筆，在800公尺項目中力退眾群雄摘下金牌。對於初次參加國際聽障田徑賽事就有機會站上頒獎台，他表示驚喜萬分，也讓金門之光再度揚威於國際舞台。

據了解，日方此次因應為即將主辦的2025年東京聽障奧運會，特別在同樣的場地與月份，舉辦2023世界聽障田徑錦標賽、日本第二十屆聽障田徑錦標賽及日本第三屆U18聽障田徑錦標賽等3個大型賽事，用以篩選出2025年東京聽障奧運的培訓選手，以及2024年1月第一屆巴西青少年聽障運動會的田徑代表選手，同時也提早讓國際選手在駒澤奧林匹克田徑場適應場地，以因應兩年後盛大的奧運賽事。

消息指出，此賽事算是東京聽障奧運前的暖身賽事，日本社會菁英及U18潛力新秀精銳盡出，爭取兩大賽事出賽代表權，賽事規模嚴謹、強度張力大。NHK及當地電視台也都紛紛入場採訪轉播，以讓民眾第一時間觀賞精彩賽事。

金門高中表示，首次披上中華隊戰袍代表出賽的楊天筆，共參加菁英組1500公尺、U18組800公尺及5000公尺、混合組的異程接力等四項比賽。在菁英組的1500公尺賽事中雖因年齡差距遭社會菁英選手們海放，但在U18的800公尺項目中發揮實力擊敗其餘日方好手，以些微差距驚險拿下金牌，為人生首場聽障國際田徑賽事揚起一個漂亮的起手式，也讓他對後續的比賽更具信心。

楊天筆賽後表示，能夠在第一次比賽中就獲得獎牌是完全始料未及之事，很開心也很幸運。賽前一直擔心自己代表台灣出賽卻跑在最後一個會丟台灣的臉，但後來非但未落後還跑出第一的成績真是又驚又喜。

楊天筆說，在一連3天賽事中最讓他印象深刻的是大會安排的混合接力賽，因為此次有14國40多位外籍選手來東京，大會特別在最後以亂數的分式分配讓不同國家的人組隊同場競技，最後他與一位斯洛維尼亞、二位匈牙利的選手組成二男二女的異程接力隊伍，最終在大家通力合作下取得第二名。

楊天筆覺得，能與其他國家選手有不同形式的互動是很特別的經驗，很喜歡這種大家在一起比拚的氛圍，未來會更認真地訓練，期望能在世界各地與不同選手競技，一起進步一起變得更好。

教練林偉倫則對中華民國聽障運動協會表示萬分感激，他說，若不是當初協會力薦他們參賽，恐怕也沒有這次與世界接軌的經驗。聽障田徑運動以歐洲發展最先，亞洲及非洲則最後，亞洲區則以日本、韓國為首，其餘國家正陸續發展中，此次楊天筆能在800公尺中脫穎而出，對於他明年一月要前往巴西參賽有很大的鼓舞作用，還有兩個月可加強訓練，希望屆時能同此次一樣站上頒獎台，為台灣在國際舞台上揚起一面國旗。

金門高中校長許自佑肯定選手與教練的共同努力，才讓小島金門也能走出一片天，同時也特別感謝金門縣政府及縣議員蔡其雍的協助，讓選手跟教練可以順利出發、取得佳績凱旋而歸。

許自佑也強調，金門高中符應教育潮流鼓勵學生多元發展、適性揚才，讓天賦自由，期望在有愛的環境下讓不同的孩子都能開心長成他們理想中的樣子。