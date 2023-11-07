英特爾今（7）日在台北舉辦今年亞太暨日本區唯一的實體活動「Intel Innovation Taipei 2023科技論壇」，現場展示包括AI、邊緣運算到雲端、新一代系統與平台、前膽技術等四大主題最新應用，基辛格也親自率領多位重量級主管來台參與。

基辛格在主題演講中，分享人工智慧（AI）運算的發展將成為實現美好未來的基礎，AI同時也驅動由晶片和軟體帶來的「矽經濟」（Siliconomy），開發者在此之中將創造龐大商業機會並改變社會。

基辛格指出，英特爾致力使AI無所不在，從客戶端和終端裝置到網路和雲端，更容易在各種工作負載中存取使用。基辛格強調，透過與OEM、獨立軟體供應商（ISV）、獨立開發商協力合作，AI PC將徹底顛覆使用者體驗。

為協助開發者打造充滿無限可能的未來，基辛格表示，英特爾提供Developer Cloud開發環境，讓開發者測試並布署AI及高效能運算相關應用及解決方案。同時，基辛格也在會中重申英特爾4年5節點計畫進度，強調目前均如期推展，表示摩爾定律將繼續延伸。

英特爾副總裁暨客戶平台解決方案事業群總經理高嵩以「透過Intel客戶端平台於新世代AI PC中勝出」為主題，說明英特爾AI PC加速計畫，幫助生態系合作夥伴充分利用英特爾處理器技術和相容硬體，將AI和機器學習（ML）的應用效能最大化。

英特爾企業副總裁暨資料中心平台工程與架構事業群總經理Zane Ball以「實現AI無所不在」為題，分享英特爾迎接AI運算世代的趨勢浪潮，積極發展數據中心AI解決方案，包括Intel Gaudi2 AI硬體加速器，以及下一代的Intel Gaudi3，以廣泛支援不同應用。

Zane Ball也分享基於第4代Intel Xeon處理器的系統的普及應用，以及說明即將推出的第5代Intel Xeon處理器、下一代採用效率核心E-core的Sierra Forest、P-core效能核心的Granite Rapids的最新進展。

英特爾網路與邊緣事業群副總裁暨客戶應用支援總經理Eric Chan則在「透過邊緣運算與雲端的結合，快速擴展各式應用的混合式AI」專題演講中，說明混合式AI（Hybrid AI）的趨勢和重要性。

Eric Chan表示，英特爾提供全面的AI解決方案，基於提供開放式生態系及OpenVINO等開發工具，支援跨硬體平台異質整合，使AI應用更容易延伸至終端。同時，也分享與台灣生態系夥伴共同發展適用於終端裝置的最新Intel Arc GPU，加速終端AI發展。