警方查扣竹聯愛心聯盟徽章、竹聯幫忠堂徽章等證物。（洪靖宜攝）

吳男及林男被依法送辦。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

檢警接獲線報有詐騙集團以假投資為由，誘騙被害人匯錢，不法贓款透過層層轉匯後，最後轉換成虛擬貨幣，匯入詐欺集團指定電子錢包。警方查出竹聯幫忠堂高雄分會長涉案。初步清查被害人約50名，詐騙金額高達7億8000萬元。

高雄地方檢察署日前接獲報案，有多位民眾遭假投資手法詐騙，其中1名林姓被害人就遭詐約900萬，檢察官指揮高雄市政府警察局刑事警察大隊偵五隊等單位組成專案小組展開調查，追查出贓款流向一家設立在苓雅區的電子商務公司，但警方追去時發現該辦公室已是空屋。

警方進一步調查出，該詐騙集團是以LINE投資群組作餌，待被害人加入假投資APP，以儲值抽股票為由，將贓款先匯入第一層人頭帳戶，再將錢轉入假電子商務公司員工帳戶中，待收款後，匯入公司第三層公司戶，最後將現金或匯款方式調度至配合幣商，由幣商購買虛擬貨幣後，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定電子錢包。

該詐欺集團是以44歲吳姓男子為首，他稱為竹聯幫忠堂高雄分會長，涉嫌指揮旗下成員虛設電子商務公司，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢，經清查，被害人共計50名，詐騙金額高達新臺幣7億8000萬元。

專案小組待時機成熟，10月持搜索票及拘票到吳男楠梓區住家搜索，查扣手機3支、新臺幣14萬、美金5000元、竹聯愛心聯盟徽章、竹聯幫忠堂徽章、竹聯幫忠堂匾額、電腦等證物，另逮32歲林姓手下，全案依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等移送高雄地方檢察署偵辦，吳男依60萬交保。