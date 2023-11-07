桃園市龜山區兔坑路，日前發生機車騎士不願在載運怪手的重車後等候，在彎道逆向超車，但因視線被阻擋，跨越雙黃線後才發現對向有來車，雖然回到原車道，卻讓對向轎車嚇到急煞，導致轎車後方3機車撞成一團，違規騎士還揚長而去，畫面一出引發網友撻伐，龜山警分局表示，追撞部分尚未受理報案，但騎士違規已依民眾檢舉事證告發，最高罰1800元。
有網友在臉書社團「龜山生活通」發文指出，雙黃線超車真的很要不得，機車見對向都來車了還不避讓，導致後面3台機車追撞，追撞後過大同路口盲彎還繼續違規逆向，「只能說你夠種，這麼棒的英姿幫你送個單留紀念吧！」並附上影片，請受害車主自取，並三度強調「不要跨越雙黃線」！
網友見狀紛紛撻伐，留言「轉彎處還逆向超車！三寶」、「騎士嚴重造成交通問題」，也為後車抱屈。
轄區龜山警方表示，事故發生在10月31日上午7點多，追撞部分尚未受理報案，機車騎士不依規定駛入來車車道，已違反道路交通管理處罰條例第45條1項3款，可處600元以上、1800以下罰鍰，已依據民眾檢舉違規事證予以告發，呼籲民眾應遵守交通規則，共同維護交通安全。
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