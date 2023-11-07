有些人工作努力又有實力，是領導者眼中的優秀員工。《搜狐網》近日分享3個容易成為老闆或主管左右手的星座，他們一開始或許表現普通，但吃苦耐勞、努力不懈，成為職場寵兒，迅速獲得升遷與加薪的機會。

第3名、摩羯座

摩羯座對事業雄心勃勃，無時無刻充滿幹勁，工作敬業、自我要求高，經常無怨無悔的加班，在職場上一開始雖然表現並非最亮眼，但會慢慢累積經歷，遇到合適的時機才展現出驚人實力，因此容易獲得主管賞識，還有同事的信賴。

第2名、雙魚座

雙魚座擁有獨特的思維方式，善於從細節探詢市場機會，再加上他們溝通能力強，能夠獲得較高的可信度，吸引上司與同事的注意，平時還會尋找潛在的貴人與人才，利用個人優勢與對方互動，並建立合作關係，達到雙贏的局面。

第1名、水瓶座

水瓶座在工作上相當正義，遇到不公平的事情會大聲說出來，幫團隊夥伴爭取機會，容易獲得同事的支持與信賴，此外水瓶座腦筋動得快，點子源源不絕，有助於工作發展，當他們想出好主意時，大家也都會盡力去實現，使水瓶座事業之路一帆風順，全都被老闆看在眼裡，能夠獲得升遷與加薪的機會。