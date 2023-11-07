面對中國在區域擴張的壓力，美國資助菲律賓的「巴塞空軍基地」跑道改善工程6日完工落成，使各類機種更易於飛行操作，藉此強化菲美兩國與盟邦的聯合戰力。

#EDCAinAction: @DNDPHL Sec. Teodoro, @TeamAFP Chief of Staff Gen. Brawner, and U.S. Embassy Deputy Chief of Mission Ewing led the dedication ceremony of the Basa Air Base runway project, which will support the Philippines' security goals. #FriendsPartnersAllies 🇺🇸🇵🇭 pic.twitter.com/MSmpVNM6V8 — U.S. Embassy in the Philippines (@USEmbassyPH) November 7, 2023

菲國空軍指出，巴塞空軍基地（Basa Air Base）跑道改善工程由美軍印太司令部資助，耗資2400萬美元（約新台幣7億7059萬元）。新跑道將提供大型飛機更大的機動空間，進而改善各類機種的飛行操作。

菲律賓和美國空軍將可共用巴塞空軍基地跑道，並與盟友一起進行聯合軍事訓練和其他行動，提高菲美兩國與盟友的聯合行動力。

美國、日本等盟邦在中國擴張壓力下，正致力強化菲律賓的安全防衛能力。巴塞空軍基地位於馬尼拉西北方，是菲律賓根據「加強國防合作協議」（EDCA）同意美軍使用據點之一。

菲國空軍表示，EDCA各項計畫「在透過加強基礎設施和共享基地開發來強化軍事能力方面至為關鍵」。

「加強國防合作協議」使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。除了原本的5座基地，菲律賓今年開放另外4處戰略據點供美軍使用，其中3處鄰近台灣，引發關注。

中央社提問，哪些國家未來可獲准使用美國協助建設的菲國基地，日本、澳洲等菲美盟邦是否包括在內，出席啟用儀式的菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）說，針對菲律賓基地內的EDCA設施，「允許我們哪些盟友使用這些設施，將是美國和菲律賓之間如何安排的問題」。

鐵歐多洛致詞表示，菲美雙方一致的觀點是這個世界必須保持自由，國際貿易必須保持自由，「各國必須有權力和實力在其領土管轄範圍、在其擁有主權及管轄權的其他區域內執行國際法」。

他表示：「這是我們不能退縮或妥協的規則，因為它對我們作為一個群島國家的生存至關重要。」

鐵歐多洛說：「透過這樣的努力，與我們最久遠的條約夥伴（美國）及跟我們有著共同關切、共同願景和希望印太地區穩定和平的其他國家，透過我們的同盟，我們期盼此地區的和平穩定得以增強，進而在世界地緣政治變動的大局中，世界上減少一個（衝突）熱點。」

鐵歐多洛未在致詞中點名任何國家，但菲中兩國長期以來存在南海主權爭端，馬尼拉指控北京以挑釁行動侵犯其領土與主權，危及菲國漁民生計。

美國太平洋空軍第7航空隊司令普留斯（Scott L. Pleus）致詞表示：「雖然外人可能覺得（完工的）只是一條跑道，但今天在座的飛行員充分了解跑道是（軍隊）力量投射的基礎。」

他表示，菲律賓空軍敏捷的S211型飛機、強大的FA-50戰機和未來將取得的多用途戰機需要穩固的跑道，以保衛菲律賓的國家利益和領空。

普留斯說：「我期待我們的軍隊共享（菲律賓）第5戰機聯隊這條跑道與設施，聯合演習並提高我們的能力和聯合行動力，以確保印太地區自由與開放。」（編輯：張芷瑄）1121107