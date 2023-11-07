面對中國在區域擴張的壓力，美國資助菲律賓的「巴塞空軍基地」跑道改善工程6日完工落成，使各類機種更易於飛行操作，藉此強化菲美兩國與盟邦的聯合戰力。
菲國空軍指出，巴塞空軍基地（Basa Air Base）跑道改善工程由美軍印太司令部資助，耗資2400萬美元（約新台幣7億7059萬元）。新跑道將提供大型飛機更大的機動空間，進而改善各類機種的飛行操作。
菲律賓和美國空軍將可共用巴塞空軍基地跑道，並與盟友一起進行聯合軍事訓練和其他行動，提高菲美兩國與盟友的聯合行動力。
美國、日本等盟邦在中國擴張壓力下，正致力強化菲律賓的安全防衛能力。巴塞空軍基地位於馬尼拉西北方，是菲律賓根據「加強國防合作協議」（EDCA）同意美軍使用據點之一。
菲國空軍表示，EDCA各項計畫「在透過加強基礎設施和共享基地開發來強化軍事能力方面至為關鍵」。
「加強國防合作協議」使美國軍隊可在菲律賓輪駐，並在菲國基地興建設施。除了原本的5座基地，菲律賓今年開放另外4處戰略據點供美軍使用，其中3處鄰近台灣，引發關注。
中央社提問，哪些國家未來可獲准使用美國協助建設的菲國基地，日本、澳洲等菲美盟邦是否包括在內，出席啟用儀式的菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）說，針對菲律賓基地內的EDCA設施，「允許我們哪些盟友使用這些設施，將是美國和菲律賓之間如何安排的問題」。
鐵歐多洛致詞表示，菲美雙方一致的觀點是這個世界必須保持自由，國際貿易必須保持自由，「各國必須有權力和實力在其領土管轄範圍、在其擁有主權及管轄權的其他區域內執行國際法」。
他表示：「這是我們不能退縮或妥協的規則，因為它對我們作為一個群島國家的生存至關重要。」
鐵歐多洛說：「透過這樣的努力，與我們最久遠的條約夥伴（美國）及跟我們有著共同關切、共同願景和希望印太地區穩定和平的其他國家，透過我們的同盟，我們期盼此地區的和平穩定得以增強，進而在世界地緣政治變動的大局中，世界上減少一個（衝突）熱點。」
鐵歐多洛未在致詞中點名任何國家，但菲中兩國長期以來存在南海主權爭端，馬尼拉指控北京以挑釁行動侵犯其領土與主權，危及菲國漁民生計。
美國太平洋空軍第7航空隊司令普留斯（Scott L. Pleus）致詞表示：「雖然外人可能覺得（完工的）只是一條跑道，但今天在座的飛行員充分了解跑道是（軍隊）力量投射的基礎。」
他表示，菲律賓空軍敏捷的S211型飛機、強大的FA-50戰機和未來將取得的多用途戰機需要穩固的跑道，以保衛菲律賓的國家利益和領空。
普留斯說：「我期待我們的軍隊共享（菲律賓）第5戰機聯隊這條跑道與設施，聯合演習並提高我們的能力和聯合行動力，以確保印太地區自由與開放。」（編輯：張芷瑄）1121107
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