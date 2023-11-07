封裝大廠日月光投控致力於落實友善職場環境及員工關懷，讓公司成為員工最有力的後盾。其子公司日月光社會企業股份有限公司(下稱日月光社企)為落實永續經營理念，積極發揮企業社會正面影響力，而擬應用創新的商業運作模式，來落實企業永續發展、促進社會關懷、及解決環境問題。此案也是日月光社企依其設立宗旨所進行之首宗投資項目。

有鑑於台灣的員工家庭照護壓力主要來自於幼兒及長者之照顧，日月光在中壢廠及高雄廠區設立幼兒園，打造願生能養的育兒環境，讓員工於幼兒照顧方面能安心。

此外，台灣逐步邁入老年化社會，為有效減少員工對長者之照護壓力，日月光社企設立好日和控股股份有限公司(下稱好日和公司)，規畫於廠區周邊設立日月光日照中心，提供員工家中長者之照護服務，同時提高員工對於公司的認同度，以利優秀人才之爭取與留任。

好日和公司計畫於台灣在地的廠區周邊建立共六所日照中心，每間日照中心，預計可服務60位長者，預計至少能夠協助360個員工家庭。屬於社區型照護中心，可提供日間照護，預計之失能等級收案標準為4至6級。

現階段擬於2024第一季於高雄廠及中壢廠區周邊正式營運。全數日照中心預計於2025年設立完畢。