台灣人除了瘋到日本旅遊，還有不少人愛去韓國玩，但之前有網友分享韓國街景照跟台灣街道超像，覺得去韓國好像沒出國，引起大批人共鳴，有網友好奇問，韓國有很多彩妝、服飾可逛，冬天還可以滑雪，真的有那麼無聊？

原PO日前在PTT詢問，韓國旅遊真的不好玩嗎？常看到鄉民抱怨去韓國玩很無聊，一輩子去一次就夠，把錢省下來存夠了去歐洲玩，但每年還是有很多台灣人到韓國旅遊，尤其是一堆妹子去追星、買彩妝、衣服，冬天還能滑雪，韓國旅遊真的很無聊嗎？

有些去過韓國的網友紛紛回應，「韓國真的超無聊的，自由行無聊，跟團被宰」、「連韓國人旅遊都跑去日本了，你說呢」、「首爾跟去西門町差不多」、「比較不驚喜，跟台北蠻像的」、「沒在追韓劇或韓團很無感」、「跟團去還會被帶去小房間」。

但也有網友表示，韓國光吃的就大贏台灣，連菜市場都可刷卡，景點又美「韓國秋天很美啊！很有氣氛，哪像台灣秋天整個消失…至於食物，烤肉和海鮮超好吃的啦！又便宜」、「櫻花、楓葉、滑雪，怎麼會不好玩」、「首爾的話那些宮，還有宗廟很漂亮」，還有人大推韓國釜山，「釜山自助很讚，屌打台灣各城市」、「釜山好吃的很多」、「釜山比首爾好玩」。