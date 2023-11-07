花蓮73歲潘姓阿嬤（右）因3條冠狀動脈狹窄，醫師建議進行冠狀動脈繞道手術，卻基於宗教信仰，堅持「不能輸血」，經醫療團隊搭配止血凝膠、止血夾等，成功完成手術。（門諾醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮73歲潘姓阿嬤因胸悶就醫檢查發現3條冠狀動脈狹窄，在醫師建議下決定進行冠狀動脈繞道手術，卻基於宗教信仰，堅持「不能輸血」，增添手術難度，醫療團隊接受挑戰，搭配止血凝膠、止血夾等，完成手術，成功替老婦守護信仰與健康。

花蓮門諾醫院心臟血管外科醫師黃振銘指出，潘姓阿嬤患有糖尿病，因平常活動感到胸悶就醫，經心導管檢查發現3條冠狀動脈嚴重狹窄，屬心肌梗塞高風險族群，建議接受繞道手術，對比以放支架方式，5年內死亡率可減少約50％，預後也較佳，但被告知不能且不要輸血，大幅提升手術難度。

「開心臟手術不輸血是很大挑戰」，黃振銘坦言，一般在開心臟手術中或術後觀察時，若出血導致血紅素小於7g／dl標準，就會考慮輸血穩定患者生命狀況，但身為耶和華見證人的阿嬤堅持不能輸血，因此手術過程的每個步驟和環節都不能出錯。

他接著提到，2018年11月曾為一名耶和華見證人患者進行主動脈瓣膜置換手術，術中出血300毫升，未輸血且平安出院，至今仍定期從台東初鹿返診；時隔近5年，此次繞道手術歷時逾4個小時，術中出血400毫升，過程使用止血凝膠及止血夾，術前血紅素11g／dl，術後最低僅到7.5g／dl，多次確認接點都無出血才結束手術。

黃振銘說，手術過程及術後都未輸血，術後則以注射紅血球生成素及點滴，幫助患者復原，所幸阿嬤預後狀況良好，已無胸悶等不舒服症狀，未來定期回診即可。

潘姓阿嬤說，過去從未生過大病要開刀，未料這次心臟出問題需動大刀，由於信仰因素不能輸血，家人一度猶豫是否該動刀，經與醫師多次討論，感謝醫療團隊尊重她的醫療自主權，讓她在不違背宗教戒律下能重拾健康。

黃振銘表示，以目前醫學文獻研究及實證，冠狀動脈繞道手術輸血（包含自捐血）恐增加短期、長期死亡率（包含心因性和非心因性），及感染率、心臟衰竭、心房震顫發生率、30天內再住院率等，也會影響內乳動脈的舒張和內皮等，能做到儘量不輸血最好，未來將朝這方向繼續努力。