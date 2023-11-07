2018年在陸軍步兵訓練指揮部擔任中士分隊長的盧姓男子，因被驗出尿液有毒品陽性反應，遭撤職、停止任用1年及停役，他申請復職遭拒後提行政訴訟，一審認定陸軍司令部處分有違誤撤銷處分，軍方提上訴後，最高行政法院認為，原判決書記載的一名法官未參與言詞辯論，判決法院之組織即不合法，廢棄發回更審。

盧姓男子擔任陸軍步兵訓練指揮部學生四大隊中士分隊長，經步訓部醫務所在2018年9月10日實施收假例行檢驗，測得其尿液呈安非他命及甲基安非他命陽性反應，步訓部處分撤職，並停止任用1年，軍方核定2018年10月19日處分他停役。

他停止任用期滿，2019年以其停役原因消滅為由，向高雄市後備指揮部申請回役復職，但陸軍司令部以他服役期間所犯過錯，違反部隊紀律及任務推行，且不符陸軍軍事需要之召集回役對象，2020年1月15日處分免予回役，他不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院審理後，認定軍方如果認為盧男不合復職之要件，即應否准其復職之申請，如果認為他合於復職之要件，即應核定其復職，但軍方錯誤適用法律，作成免予回役之處分，原處分適用法令顯然有誤，判決撤銷，陸軍司令部不服提上訴。

最高行政法院認為，原判決本於兩造之言詞辯論而為之，依言詞辯論筆錄之記載，參與言詞辯論之法官為「審判長法官楊得君、法官畢乃俊、法官彭康凡」，然該言詞辯論筆錄之審判長法官卻由「彭康凡」簽名，而非由該言詞辯論筆錄所載審判長楊得君簽名。

最高行政法院指出，原判決的判決書是由「審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」，法官周泰德未參與判決基礎之辯論，竟參與判決，判決法院之組織即不合法，而當然違背法令，將原判決廢棄，發回原審高等行政訴訟庭再行審理。

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