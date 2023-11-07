因應秋冬禽流感好發季節將屆，為降低禽流感發生機率，彰化縣政府本月針對全縣轄內養禽場發放消毒藥品，今天並提醒縣內各養禽戶配合每周三全國自主消毒日同步於11月15日針對養禽場及周邊公共區域加強消毒防疫工作，以有效降低環境中病原量，減少禽流感發生風險。

彰縣府指出，另因竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鄉為彰縣養禽戶高度密集區域，因此也列為禽流感疫情高風險區域，該府將於明天（8日）及後天（9日）針對此4鄉鎮所有養禽戶發放消毒藥品，其他鄉鎮則由各公所發放。

4鄉鎮發放時間地點為11月8日上午9點30分至11點30分竹塘鄉慈航宮前停車場，下午1點30分至3點30分二林鎮農會挖仔辦事處前廣場；11月9日上午9點30分至11點30分大城鄉鎮世宮前廣場，下午1點30分至3點30分芳苑鄉農會後方停車場。

彰化縣長王惠美指出，縣內今年雖然有幾起禽流感案例，但民眾勿過於恐慌，防疫消毒車將持續於縣內養畜禽場密集的公共區域加強消毒工作，也籲請轄內養禽戶持續加強禽場生物安全防疫工作，適時維護家禽飼養場的防鳥設施、加強人員及車輛管制，於禽場大門口及禽舍入口處設置消毒踏槽。

此外，養禽戶應每天自主觀察家禽健康情形，若家禽有異常或不明原因死亡，或是飲水、攝食、產蛋率有異常下降情形，應立即通報並配合動物防疫所進行必要採樣送檢工作，以利即時發現可疑病例並妥善處置。