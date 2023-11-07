聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天敦促以色列與哈瑪斯之間的衝突應立即停火，並警告說，遭受轟炸的加薩走廊正淪為「兒童墳場」。

古特瑞斯在聯合國總部對媒體說：「面對眼前災難，人道主義停火實有必要，分分秒秒都變得更為迫切。」

他說：「加薩的噩夢不僅是人道危機，更是一場人類危機。」

古特瑞斯最近發起一項12億美元（約新台幣387.5億元）的聯合國人道緊急援助募款計畫，以協助整個加薩走廊（Gaza Strip）、約旦河西岸及東耶路撒冷部分地區的270萬巴勒斯坦人。

法新社報導，載送援助物資的卡車已通過埃及的拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）進入加薩走廊，但供應量仍遠低於10月7日前的水準；以色列則說，因為需要時間檢查車輛，以確定車上沒有載運燃料。

古特瑞斯說：「如果沒有燃料，保溫箱中的新生兒和依靠維生系統的病患將會死亡。」

古特瑞斯表示：「前方的道路很清楚，就是立即人道停火，各方都應遵守國際人道法規定的所有義務。」

古特瑞斯再次發聲警告：「我們看見明顯違反國際人道法的行為。」

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）治下的加薩衛生部表示，自以色列發動報復性攻擊以來，加薩走廊已有1萬222人喪生，其中有4000多人是孩童。

古特瑞斯也對媒體工作人員喪命感到痛惜。總部位於紐約的「保護記者委員會」（Committee to Protect Journalists，CPJ）指出，至少有36名記者與媒體工作者喪生。 （譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1121107