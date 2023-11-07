澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天與中國國家主席習近平會晤。澳洲媒體以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」形容艾班尼斯的訪中成果，指出儘管澳洲與中國仍不夠信任彼此，但對話總比不對話好。

艾班尼斯4日至7日訪問中國，這是7年來首次有澳洲總理訪中。艾班尼斯昨晚間與習近平於北京人民大會堂會晤。

澳洲人報（The Australian）今頭版以「澳洲走出與中國7年的極凍關係」為題，描述艾班尼斯的訪中成果。報導指出，坎培拉以此次的會面為籌碼，在艾班尼斯會見習近平之前，好消息不斷傳來，包括中國解除大部分對澳洲的貿易制裁，以及遭中國關押3年的澳籍記者成蕾獲釋。

然而澳洲人報也指出，影響兩國關係的結構性問題是深刻的，例如台海議題、中國解放軍在南海的演習、北京不透明的決策過程，以及澳籍華裔作家楊恆均仍被關押在距離北京大會堂不遠的牢房等，「兩國仍然不夠信任彼此，要解決這個問題，與癡迷於控制的中國領導人進行60分鐘的討論遠遠不夠。」

報導指出，儘管澳洲與中國在許多事情上存在分歧，但兩位領導人的會見非常重要。許多澳洲人仍對北京採取一系列作為感到擔憂，但與中國對話總比不對話好，「澳洲總理與中國統治者未來的會晤不太可能像昨晚精心設計的交流一樣熱烈，但如果繼續發生，那是一件好事。」

雪梨晨驅報（The Sydney Morning Herald）首席政治記者克羅（David Crowe）今撰文，形容艾班尼斯「走高空鋼索」般的中國行，為澳洲帶來可喜的成果。當中國領導人習近平在北京人民大會堂微笑展示對艾班尼斯的敬意，是在告訴所有人澳洲與中國將會再次和睦相處，「總體而言，這次會面非常正面」。

克羅指出，儘管習近平將繼續追求更大的軍事與經濟實力，但在多年的高度焦慮之後，澳洲人可以鬆一口氣了。

澳洲人報為澳洲發行量最多的大報；雪梨晨驅報則是雪梨主要報紙之一，為澳洲最悠久媒體。（編輯：陳慧萍）1121107