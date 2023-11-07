台中市立委第8選區民進黨籍參選人、市議員謝志忠7日表示，前瞻計畫補助豐原山城多樣基礎建設經費，帶動地方發展成效顯著，卻被過去在立法院帶頭阻擋前瞻預算的江啟臣收割為政績，怒批江「平時不認真，選舉靠收割」。江啟臣親自回應說，監督預算、市政是民代天職，歡迎所有民代大聲、大膽跟選民報告。

謝志忠今天上午舉行記者會，亮出一張江啟臣照片，念出「放下前瞻、放過台灣」，抨擊江在國會帶頭阻擋前瞻預算，妨礙地方進步，卻又再其宣傳單上細數自己爭取地方建設，痛批「一手反前瞻、一手收割前瞻」。

謝志忠提到，前瞻計畫預算補助豐原山城的內容包含豐原轉運中心、東后豐自行車道觀光據點、客庄再造、消防局梨山分隊拆除重建工程、新社及石岡道路改善計畫、軟埤仔溪及葫蘆墩圳水環境改善計畫等補助項目眾多，確實為地方發展帶來正面的助益，卻被江啟臣在立法院帶頭阻擋前瞻預算。

謝志忠痛批，過去江啟臣要求退回前瞻計畫，甚至指控前瞻計畫是民進黨綁樁、亂灑錢，在立法院杯葛前瞻預算通過，選舉到了，卻開始收割前瞻計畫的成果，甚至還掛起看板、派發文宣稱自己成功爭取預算，根本是在欺騙鄉親。

謝志忠表示，江啟臣在立法院帶頭擋前瞻就足以證實，江是為反對而反對，完全不在乎地方發展需求，已經離鄉親太遠，如果當初願意力挺前瞻建設，用心協助爭取中央經費，豐原邊緣化、山城發展緩慢還會如此棘手嗎？

江啟臣今在新社會勘時指出，監督預算、監督市政是民代天職，為地方爭取建設，也是民代該做的事，這都是天經地義的，擔任過民代的人應該都很清楚，歡迎所有民代，大聲說出為鄉親爭取什麼，做出什麼貢獻，鄉親也很想知道，應該大聲且大膽的跟選民報告。

江啟臣服務處發言人王昱翔表示，嚴格審查預算，讓預算不淪為政黨綁樁私用，這不是民代的義務與責任嗎？建設不分藍綠，政治口水無助地方發展，前瞻基礎建設一次編列高達8400億，這是人民納稅錢，不是民進黨的私房錢，與其有時間造謠抹黑噴口水，不如好好看看審計部的審核報告，包括多項計畫未於執行期間完成，還有分配不公問題，台中市民自有公評？