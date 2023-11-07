李四端將5年來的400多位受訪者內容集結成書。（MOMOTV提供）

李四端。（MOMOTV提供）

從事新聞業40年的李四端，主持MOMOTV《大雲時堂》5年，訪問過賴佩霞、李立群、藍正龍等400多位來賓，他透露印象最深刻的受訪者，就是前年逝女的音樂人包小柏，「彼此都身為人父，我約略可以領悟一個父親看到20歲的女兒的離開，任何父親都受不了」，他坦言訪問當下自己幾度想落淚，最後仍強忍淚水，繼續訪問。

談起受訪者，李四端有許多感觸，之前訪問賴聲川時，一聽到他的現場演唱就雞皮疙瘩，「真的很難想像我曾訪問過這麼多大師級人物，能夠這麼近距離享受他們的生命力」。

67歲的李四端近日首度透露，「四端」其實不是他的本名，他自己也是到了高中才知道爸媽在他3歲時，幫他從原名李子熹改為李四端，「我父親在師大教書，找了國文系系主任幫我改名，說我排行老四，民國45年8月4日生，能不能找個有四的名字。教授用孟子四端的典故仁義禮智，我父親希望我一生都把仁義禮智作為上進的目標，希望我有達到一點他的理想」。

他笑說，這名字讓他在大學期間特別受到國文教授的關愛，「教授那時候一看到就稱讚是好名字，叫我坐到最前面說『你是班長』，那時候國文課都是早上8點，每堂課都一定要到，他也真的很照顧我，總是不避嫌地給我第一名」。

李四端自小就有演出戲劇的經驗，小學時期演過瓊瑤所寫的《煙雨濛濛》話劇，飾演爾傑一角。2012年客串電影《不倒翁的奇幻旅程》，與顧寶明 、金士傑有對手戲，他為了展現精湛演技，在開拍前特別琢磨自己僅有的4、5句台詞，「我覺得我演得超自然，但對方好像覺得是業餘。但還好我的戲份都有被保留下來，沒有被刪掉」，後續的戲劇邀約？他自嘲，沒有後來了啦，誰會投資。

李四端主持《大雲時堂》5年，將400多位來賓的故事內容精選成書《做相信的事》、《做堅持的人》，希望將「不論成功、不計代價，他們做相信的事，揮灑無與倫比的熱情與力量；不畏風雨、不怕道阻，他們做堅持的人，展現無與倫比的精神與信念」的信念傳遞出去。