李明璇遞出藍白合橄欖枝 柯文哲：願幫忙站台

民眾黨高雄市立委第一選區參選人曾尹儷昨舉行競選總部成立大會，國民黨高雄市立委第八選區參選人李明璇昨致贈花籃，受訪時也說歡迎民眾黨主席柯文哲在內的各界人士站台。柯文哲今受訪時表示，他很願意幫忙，這沒問題；李明璇也強調，她只是遞出橄欖枝，若後續藍白合破局，柯文哲領表登記參選總統，那當然就不能站台。

目前國民黨在高雄市第一選區尚未提出人選，被視為禮讓民眾黨，李明璇昨也致贈花籃表達善意，並在受訪時表示歡迎各界站台，其中包含柯文哲。

柯文哲今天受訪時說，對單一候選人來講他最大目標就是獲勝、選舉可以贏，而對他來講，一些年輕的朋友平常也很積極表現很好，人家說舉手之勞、可以幫忙，當然他是很願意幫忙，這沒問題。

李明璇接受電訪時表示，新北第二選區、台中第一選區以及高雄第一選區，國民黨都禮讓民眾黨，且蔡壁如在台中已經多次幫國民黨立委參選人站台，大家都在為藍白合努力，因此她才會送花籃，釋出最大善意。

李明璇認為，有媒體報導她是開出第一槍，但她只是遞出橄欖枝，而且早就很多人都在做。她強調，自己完整的論述是，媒體先詢問為什麼會送曾尹儷花，然後被問到如果柯文哲幫忙站台可以嗎？她才回答可以，因為歡迎任何一個願意幫她站台的人。

李明璇說，如果最後藍白合還是破局，那當然就沒有站台的問題，她講得很清處，當然要聽黨中央的指示。

李明璇強調，有超過60％的民眾希望政黨輪替，也就是大部分的人都不希望在野分裂，所以2024大選在野勢必要合作。最近她也觀察、感受到基層的焦慮，尤其正在競選民意代表，要做的就是勇敢表達民意，也就是在野不能分裂，藍白必須要合作，這就是人民的心聲，也是多數高雄人的心聲。

李明璇說，大家有共同的目標要政黨輪替、幫助台灣的民主更進步，所以還是希望在野的領導階層，能夠平心靜氣地坐下來談，真正誠心誠意的團結合作，才是大多數人民所樂見的，所以她才會選擇釋出對藍白合最大的善意，為民眾黨在濁水溪以南，唯一提名的立委參選人曾尹儷加油打氣。