高雄吳姓和蕭姓男子在臉書上公開徵才，強調「月薪五萬、包吃包住」，誘騙台灣民眾前往杜拜從事「殺豬盤」。有台男受騙至當地，明明有機會逃離或報警卻刻意滯留當地，騙家人匯生活費、花光積蓄後才向網紅「好棒Bump」求助，取得免費機票返台。高雄地院依加重詐欺取財等罪判吳男4年6月，蕭男10月，可上訴。

吳男在2021年9、10月間加入「云線集團」，以臉書帳號「朱爐」張貼月薪5萬、包吃包住的杜拜客服工作，實際上卻是要求應徵者出國後，對大陸及台灣的民眾佯稱加入會員即可賺錢又可約砲，進行感情詐騙，以感情引誘被害人投入資金或上網賭博，待金額累積到一定程度便捲款潛逃。

吳男前後共招募了7人前往杜拜，其中不乏情侶檔和姊妹花，7人的護照一度被扣，吳男還威脅他們若不支付賠付費用或績效不佳，將被轉賣其他詐欺集團。其中6人後來察覺被騙，並透過不同管道逃回台灣。

蕭男則在2021年9月加入了「亞博體育」詐欺集團，負責招募台灣人前往杜拜，並在臉書「台中找工作」等社團張貼招募資訊。林姓男子看到後與蕭男聯絡，該年10月便搭機前往杜拜，到達後才發現要從事網路詐騙，並被限制出入，後來透過「好棒Bump」協助，直到2022年1月才逃回台灣。

「好棒Bump」為此還特地錄製影片，邀請林男上節目，控訴駐杜拜辦事處拒發臨時護照國人，也揭露詐團在杜拜的殘忍行徑，希望國人不要再受騙。

另名與蕭男接觸的廖姓男子，到了杜拜當地發現要做詐騙工作抵死不從，結果不斷被轉賣。但法官查出，廖男明明有機會報警或逃跑，卻擔心杜拜住宿費用太高，竟然自願留在詐團總部，還一度向台灣的家人要求匯生活費。廖男最後混不下去，透過林男向「好棒Bump」求助「好棒Bump」以為廖男也是急於逃出杜拜的受害台人，還贊助他免費機票返台。

法官認為，吳男和蕭男均為詐欺集團招募成員，擴大犯罪組織規模，增加民眾受騙風險，對社會秩序造成嚴重影響，依加重詐欺取財等罪判吳男4年6月，蕭男10月，可上訴。