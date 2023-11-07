大陸聲稱擁有南海主權，讓該區域情勢升溫，近日與加拿大軍機及菲律賓軍艦都險釀衝突，外交部今天呼籲相關各方，遵守聯合國海洋法相關規範，致力以和平方式解決爭端，以防止南海情勢升高。

大陸軍方上個月底罕見警告，菲律賓護衛艦「非法闖入」黃岩島鄰近海域，並指稱解放軍當時立即攔阻並「正告菲方立刻停止侵權挑釁」。但菲國軍方隔日否認此一說法，強調「非法居住者，無法阻止合法擁有者進入自己的房屋和後院」。

大陸媒體6日也報導，加拿大一位少校指控，當他搭乘直升機飛在南海國際水域上時，大陸軍機向其發射照明彈阻礙飛行，該媒體並稱，加拿大直升機沒被擊落就該燒香慶祝了。

對於近來南海情勢不斷升溫，外交部發言人劉永健今天在例行記者會中表示，我國對於南海區域情勢升高表達關切，反對任何違反國際法及妨害公海航行自由的危險行為。

外交部也呼籲相關各方，遵守聯合國海洋法相關規範，致力以和平方式解決爭端，防止南海情勢升高，共同維護區域的和平與穩定。