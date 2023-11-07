百萬YouTuber Joeman與網紅蕾菈夫妻涉嫌持毒被捕，依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦，檢方在訊後無保飭回，這也讓他在三重的據點曝光，位置就在某電子公司總部。

新北市刑事警察大隊獲報Joeman疑涉毒，便前往他位於新莊的住處搜查，當時他一人在家，僅穿著內褲應門，眼見警方上門便詢問：「你們要幹嘛」，得知狀況後，隨即開門讓警方進門，被搜出十多條捲菸紙及2個研磨器和磅秤，警方接著前往他位於三重的公司搜索，位於某上市電子公司總部，也是當地39層樓的著名地標，不過未搜出違禁品。

Joeman事後委託律師發聲明，表示造成社會紛擾與不安，深感遺憾與抱歉，不過礙於偵查不公開，無法透露細節，對於身陷醜聞仍不忘更新頻道，經紀人指出經過評估後才決定如期播出。

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